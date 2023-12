La Juventus mette nel mirino il vero gioiello di questa Serie A. Vlahovic con le valigie in mano?

Non c'erano molti dubbi che non passasse molto tempo dall'esplosione di Zirkzee con la maglia del Bologna dal primo accostamento alla maglia della Juventus. A farlo è Tuttosport, che sottolinea come la punta felsinea sia al primo posto tra gli obiettivi dei bianconeri. Non per gennaio, quanto per l'estate. Da capire anche quali saranno le mosse del Bayern Monaco sul giovane talento, per il quale il club bavarese ha ancora il diritto di recompra dal Bologna.

E se in estate in casa bianconera si punterà tutto sul giovane olandese, a farne le spese potrebbe essere proprio Vlahovic, che negli ultimi due anni di contratto guadagnerebbe più soldi dei primi due. O si procederà a un rinnovo al ribasso per limare le cifre, oppure l'addio potrebbe essere scontato per l'ex attaccante della Fiorentina.