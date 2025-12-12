Nell'analisi del prossimo turno di Serie A, Stefano Borghi è tornato sulla Fiorentina in chiave del prossimo match, contro il Verona, sul suo canale YouTube: “Se parliamo di lotta salvezza c'è la partita più importante di tutte, soprattutto per la Fiorentina che mai avrebbe pensato di ritrovarsi lì. Lei è ultima e l'Hellas è penultimo, la squadra viola non ha ancora vinto mentre gli ospiti hanno trovato la prima vittoria facendo una grande partita contro l'Atalanta. Ma devono trovare una conferma”.

“Non è la partita dell'anno, è la partita del decennio, della vita… Impossibile sbagliare”

“Ieri ha trovato respiro, ha avuto una reazione a un periodo veramente disastroso. Il risultato è legittimo nonostante qualche sofferenza. Chiaramente, però è la partita di domenica a contare, soprattutto per la Fiorentina. Non è la partita dell'anno, è la partita del decennio, della vita. Impossibile da sbagliare. Mi immagino un match molto teso, anche calcolato, dove la differenza la farà il grado di spirito e di libertà”.

“O la Fiorentina ha trovato il click mentale… o sarà una domenica drammatica”

“La Fiorentina è ovviamente più forte, però l'Hellas è squadra e lo ha fatto vedere. Sa fare prestazione, creare, dare intensità. O la Fiorentina ha fatto un enorme click mentale, oppure potrebbe essere una domenica drammatica per Vanoli e per tutto il mondo viola. Queste partite incidono e segnano un intero campionato”.