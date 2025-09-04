Prime sfide azzurre per i giovani della Fiorentina. Pareggio per Vannucchi, vittoria per un terzino della Primavera

Ieri è stata giornata di amichevoli per due giocatori della Fiorentina, impegnati con le rispettive nazionali. L’Italia Under 19 del portiere classe 2007 Tommaso Vannucchi ha pareggiato 0-0 con la Croazia a Koprivnica, nella prima sfida di un quadrangolare che vedrà coinvolte anche Repubblica Ceca e Germania.

Panchina per Vannucchi

Il portiere viola Vannucchi, attualmente in prestito in Serie C al Pontedera, non è sceso in campo. Il titolare è stato Pessina, giocatore del Bologna, ma è assai probabile, come affermato dal ct dell’Under 19 ed anche ex viola Bollini, che nelle prossime sfide ci saranno avvicendamenti in ogni reparto.

Colaciuri attende l’esordio

Prima convocazione con l’Italia per Gabriele Colaciuri, terzino classe 2008 della Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa. La nazionale di Favo ha vinto 3-0 contro la Corea del Sud a Vrbovec, in Croazia, grazie alla rete di Sorino e alla doppietta di Elimoghale. Colaciuri non ha preso parte alla gara ma potrebbe farlo sabato contro gli Emirati Arabi Uniti. Colaciuri ha di recente esordito in Primavera, dopo le 26 presenze dello scorso anno tra Under 18 e Under 17 viola, condite da 4 reti e 3 assist.