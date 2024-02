Pierozzi-show contro il Toro: annulla Zapata e la Salernitana resta a galla. Ma la scelta di Italiano non è stata insensata

Ne stanno parlando tutti oggi pomeriggio. Della prestazione sopra le righe di Niccolò Pierozzi, che è riuscito a tenere uno come Duvan Zapata e soprattutto a non far segnare il Torino (grazie anche all'ottimo esordio di Jerome Boateng). A Salerno qualcuno parla addirittura di possibile impiego in Nazionale per il giovane della Fiorentina classe 2001, ma procediamo con calma.

A Firenze non ha potuto sfruttare il momento

Pierozzi, infortunatosi seriamente la scorsa estate, non è mai riuscito ad imporsi in questa stagione, nonostante il grave stop di Dodo. L'esplosione di Kayode ne ha precluso l'utilizzo, privandolo di minuti importanti in Serie A e nelle coppe. Italiano, tuttavia, ha fatto esordire il giovane terzino di Rifredi, che ha avuto le proprie chances e non è riuscito a sfruttarle. Dunque, checché se ne dica, il suo passaggio in prestito è del tutto sensato.

Ma ora a Salerno può ritrovare serenità

Forse, una delle pochissime operazioni della sessione di gennaio che la dirigenza gigliata abbia azzeccato. Perché adesso Niccolò può giocare sempre e più serenamente, senza doversi preoccupare in prima persona della classifica. Che resta, e probabilmente resterà, drammatica per la Salernitana da qui alla fine della stagione.