Flachi: "Contro la Juventus non puoi privarti di Bonaventura. Nzola? Si nasconde, è fermo. Non l'ho ancora visto fare una sponda"

L'ex attaccante viola Francesco Flachi ha commentato a Radio Bruno Toscana la partita con la Juventus: “La Fiorentina va sempre in difficoltà contro le squadre chiuse, come ieri sera. Tanto possesso, tanta pressione, ma poi tiri in porta davvero pericolosi ne sono arrivati pochissimi. Va bene provare con i cross, ma se li fai quando la difesa avversaria è schierata è difficile per gli attaccanti segnare, perché saltano da fermo”.

E poi: “Parisi è un gran bel giocatore, ieri sul gol ha sbagliato ma poi ha fatto una grande partita. Ha una capacità di dribbling impressionante, nonostante la giovane età si assume sempre la responsabilità di puntare l'uomo. Barak? Non mi ha convinto. Sono rimasto sorpreso della sua titolarità, è vero che Bonaventura deve riposare ma contro la Juve non ti puoi privare di un giocatore del genere".

Infine sugli attaccanti: “Nzola non viene mai incontro a prendere la palla, la aspetta sempre in area per colpire di testa. Un centravanti del genere non può stare fermo in attesa dell'occasione giusta, deve muoversi e andarsi a cercare il pallone. Non ho ancora visto una sponda da parte sua, sembra che si nasconda. Lukaku, altro livello di giocatore ma con fisico simile, quel lavoro lì lo fa perfettamente".