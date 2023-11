L'ex portiere della Fiorentina e tifosissimo viola Emiliano Viviano ha commentato a TVPlay la partita con la Juventus: “Io sinceramente mi aspetto che se una squadra ha determinati calciatori e spende determinati cifre per cartellini e ingaggi, quantomeno proponga qualcosa. Va bene essere forti in difesa e vincere, ma la squadra più titolata del calcio italiano non può fare una partita del genere. Ho letto ”lezione di calcio di Allegri a Italiano", ma io fossi stato un tifoso della Juve mi sarei vergognato".

E poi su Terracciano: “A portieri invertiti la partita sarebbe finita diversamente. Ma non perché ce l'ho con Pietro o perché dico che è scarso, ma semplicemente perché ieri sera sul gol poteva fare meglio mentre Szczesny ha compiuto due belle parate”.