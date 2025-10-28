L'architetto Andrea Parigi ha parlato a Lady Radio in merito al restyling dell'Artemio Franchi, casa della Fiorentina. Parigi, secondo una pianta tratta dagli elaborati del concorso per il restauro, dello stadio, sostiene che l'angolo nord-ovest della copertura finirebbe sul viale Fanti: si tratterebbe di un errore progettuale.

‘L’idea progettuale ha un problema'

“Sono allibito che non solo nessuno nella giuria l'abbia notato, ma che nessuno ne abbia parlato finora in assoluto. L'idea progettuale che viene definita una 'soluzione chiara ed elegante' nella relazione di Arup, è quella di coprire lo stadio di Firenze, che ha una forma complessa, con un grande rettangolo. Questo rettangolo gigantesco però pone un problema".

‘Si può cambiare, ma…’

"Se si guarda la pianta, se dal Viale Fanti si guarda la tribuna principale dall'esterno, guardando verso sinistra, un angolo di questo rettangolo supera la mezzeria di Viale Fanti. Si può cambiare, ma l'idea portante del progetto ‘che richiama l’eleganza di Firenze' crolla”.