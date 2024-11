Orlando: "Berardi cosa ci fa ancora in Serie B? La Fiorentina potrebbe pensarci a gennaio visto che non si fida molto di Ikoné"

A TMW Radio ha parlato l'ex Fiorentina Massimo Orlando, intervenendo sulla possibile nuova destinazione di Domenico Berardi, ancora a Sassuolo dopo il grave infortunio e alla ricerca di una nuova sistemazione: "

"Mi viene da pensare cosa ci faccia ancora al Sassuolo. E' uno che deve giocare per lo Scudetto. Sarà veramente lui il più ambito a gennaio dalle big, fa la differenza. Anche per la Fiorentina, che non si fida molto di Ikoné. Nell'Atalanta però c'è Samardzic ma anche Zaniolo, vorrebbe dire bocciatura soprattutto per lui".