In avvicinamento alla sfida contro la Fiorentina, il centrocampista del Genk Joseph Paintsil ha parlato della partita e delle ambizioni del club belga. Ecco le sue parole, riportate da Voetbalkrant.com: "Andrà bene. Solo perché perdiamo una volta, non significa che non vinceremo ancora. Contro la Fiorentina faremo ancora quello che dobbiamo fare. È possibile ed è una partita che dobbiamo vincere".

Sull'ultima sconfitta in campionato: "A volte semplicemente il nostro gioco non funziona e dobbiamo accettarlo, questo è il calcio. Ma tornerà a funzionare già da questa settimana, forse già dalla trasferta a Firenze".