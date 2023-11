Ci sono preoccupazioni per l'arrivo a Firenze di oltre mille tifosi del Genk per seguire il match di Conference League contro la Fiorentina.

Due maxi multe e una pena sospesa

All'inizio di questa stagione, il club belga ha ricevuto una multa di 30 mila euro dopo che i tifosi avevano utilizzato dentro allo stadio fuochi d'artificio contro il Servette. A ciò ha fatto seguito un'altra multa di 20 mila euro dopo il match contro il Ferencvaros e la chiusura della Curva per un turno (con sospensione condizionale della pena).

“Ci auguriamo che tutti comprendano la gravità della situazione”

La UEFA minaccia di chiudere la Tribune Zuid (ovvero la Curva Fiesole locale) in caso di ulteriori incidenti o fatti incresciosi. Da qui è partito il direttore generale del Genk, Erik Gerits, che ha detto: “Ci auguriamo che tutti comprendano la gravità della situazione e contiamo sul fatto che i nostri sostenitori si attengano alle norme vigenti per evitare la chiusura di un intero settore. Ciò non va a vantaggio né dei nostri tifosi né del club".