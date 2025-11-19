Frey carica la Fiorentina: "Con un obiettivo comune, un gruppo può raggiungere l'impossibile" - FOTO

Fiorentina-Juventus non è mai una partita come le altre: lo sanno anche gli ex calciatori viola, soprattutto quelli più legati. Uno di questi è sicuramente Sebastien Frey che, conscio del momento negativo che la squadra attuale sta passando, tenta di caricare l'ambiente e i giocatori con il suo carisma.

Frey carica la Fiorentina

“Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile… forza ragazzi!”, questa la descrizione del post di Frey. E l'immagine utilizzata è inequivocabile: è la Fiorentina che festeggia sotto il settore ospiti la vittoria all'Olimpico del 2 marzo 2008, il famoso 2-3 con rete di Osvaldo nel recupero.

“Con un obiettivo comune si raggiunge l'impossibile”

Ecco il post pubblicato su Instagram: