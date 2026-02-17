Rugani: "Arrivo alla Fiorentina più esperto, voglio aiutare dentro e fuori dal campo. Col Pisa dovrei esserci"

Il nuovo difensore della Fiorentina, Daniele Rugani, si è presentato oggi da calciatore gigliato e ha avuto modo di rilasciare le prime dichiarazioni dalla sala stampa del Viola Park.

‘Sono qui per portare professionalità’

“Ringrazio la famiglia Commisso, che mi ha permesso di essere qua oggi e ha attraversato un momento di grande sofferenza. La loro vicinanza e il loro attaccamento sono importantissimi per la Fiorentina. Arrivo in viola più esperto, dopo momenti di crescita come uomo e giocatore, esperienze che cercherò di portare in una squadra con tanti ragazzi giovani e di belle prospettive. Sono qui per dare il mio contributo in campo e portare professionalità dentro e fuori dal terreno di gioco. Non vedo l'ora di dare una mano”.

‘Dovrei essere pronto a dare una mano col Pisa’

“I due infortuni che ho avuto sono stati fastidiosi. Da 10 giorni sto facendo un bellissimo lavoro con doppi allenamenti per essere il prima possibile a disposizione. Col Pisa dovrei essere pronto per dare una mano, ogni giorno va meglio. Grazie allo staff, mi sento bene nella zona in cui ho avuto problemi e ora lavoro sulla condizione: siamo a buon punto”.