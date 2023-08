È ufficiale il secondo trasferimento di Maleh in meno di un anno. Il marocchino torna in Toscana

"Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Lecce per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, delle prestazioni sportive del calciatore Youssef Maleh". Questo il comunicato del club toscano che annuncia l'arrivo del calciatore marocchino ex viola dal Lecce.

Dopo la cessione nello scorso mercato di riparazione da parte della Fiorentina, il classe ‘98 Youssef Maleh fa ritorno in Toscana, all’Empoli. Il calciatore cresciuto tra Ravenna e Venezia è entrato in uno scambio che porterà l'attaccante Roberto Piccoli in Puglia. Secondo cambio di squadra in neppure un anno per Maleh, che dopo le difficoltà alla Fiorentina non si è risollevato a Lecce, finendo presto fuori dai radar.