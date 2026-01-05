Il Salotto del Calcio in onda stasera: una vittoria che sa d'ossigeno, aspettando il mercato

Questa sera torna in onda alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si parlerà della ritrovata vittoria della Fiorentina, arrivata all'ultimo respiro contro la Cremonese nella prima uscita del 2026. Aspettando, naturalmente, i prossimi risvolti di mercato anche e soprattutto in virtù dell'arrivo di Paratici.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il nostro David Fabbri, giornalista di Fiorentinanews.com io, Michele Fratini, intermediario di mercato e talent scout, e il giornalista di TVL Leonardo Cecconi. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.