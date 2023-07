Modello Venezia per il Franchi: Fondi deviati in periferia per avere i soldi per lo stadio

La strada tracciata dal governo e dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, già c'è per poter completare la costruzione del Bosco dello Sport a Venezia, così come il rifacimento del Franchi a Firenze.

Tutto parte dall'individuazione di alcuni progetti che prima e adesso erano finanziati dai rispettivi comuni, sui quali deviare invece i fondi del Pnrr, liberando così alcune risorse economiche.

Su La Nazione si legge stamani che il Comune di Firenze potrebbe trovare i soldi dai 120 milioni di euro impegnati per il progetto riguardante l’ex caserma dei Lupi di Toscana. Lì, in quell’area è previsto un investimento pubblico per la realizzazione dell’housing sociale. Questo potrebbe dunque essere realizzato con il Pnrr, mentre Palazzo Vecchio potrebbe stornare una cifra sul Franchi.