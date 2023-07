Il capogruppo Lega del Consiglio Comunale Federico Bussolin è intervenuto oggi, rilasciando tali dichiarazioni in merito allo stadio Artemio Franchi: “Il PD, in questa fase, è in grande difficoltà amministrativa e si getta fumo negli occhi. L’atto parla di investire risorse sul Padovani e l’emergenza nasce perché l’Amministrazione non ha ancora detto dove vuol far giocare la Fiorentina”.

E aggiunge: “La cosa grave è che, per tenere in piedi un’idea di restyling condita da ‘rificolone’ nel Salone dei Cinquecento, ora siamo fermi al palo. E menomale che la Meloni non ha voluto investire soldi pubblici per fare uno stadio con il PNRR. Chiarissime anche le parole del signor Abodi”.