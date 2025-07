Baroncelli pronto a mettersi all’opera tra i grandi: trattativa in fase avanzata per la cessione del promettente difensore viola

Come riportato dal Corriere dell’Umbria, è in stato avanzato la trattativa tra Gubbio e Fiorentina per il difensore centrale viola Leonardo Baroncelli. Il calciatore viola si trasferirà in prestito.

Nella top 11 del campionato Primavera

Il classe 2005 toscano è stato più volte convocato da Palladino in prima squadra in questa stagione, senza tuttavia esordire. Baroncelli è stato inserito anche nella top 11 del campionato Primavera 2024-25, chiuso con la sconfitta in finale Scudetto contro l’Inter dalla Fiorentina.

Verso la prima esperienza con i ‘grandi’

Difensore di buona tecnica e pericoloso anche in zona gol, è un calciatore promettente e che per la prima volta è pronto a mettersi all’opera con i professionisti.