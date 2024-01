Mario Giuffredi, procuratore che alla Fiorentina ha Ranieri, Biraghi, Parisi e Faraoni, è intervenuto a Radio Serie A dove ha parlato dei suoi assistiti in maglia viola:

Su Ranieri

“Ranieri sta facendo un percorso importante, meriterebbe l'attenzione anche della Nazionale. E' uno dei giocatori più sottovalutati del calcio italiano, ma io lo ritengo una delle sorprese più belle”.

Poi su Biraghi e Parisi

“Non penso che Fabiano stia trovando poco spazio, quando l'abbiamo portato alla Fiorentina sapevamo che avevamo un altro assistito in quel ruolo, ma abbiamo fatto delle riflessioni sapendo che la Fiorentina gioca 50-60 partite all'anno e nel calcio di oggi non esistono giocatori che possono giocare sempre”.

E ancora: “Il progetto era che Biraghi faceva 35 gare e Parisi 25. Siamo avanti rispetto ai nostri piani, anche se nelle ultime partite Parisi ha giocato di meno. Quando è stato a destra è incappato in qualche errore e quindi doveva resettarsi per ripartire nel migliore dei modi”.