Denis: "Gonzalez uno dei giocatori più forti della Serie A e può dare ancora di più. Beltran non segna molto ma..."

L'ex attaccante dell'Atalanta e dell'Udinese, German Denis, intervenuto su TMW Radio, ha espresso alcuni giudizi sulle punte argentine in forza alla Fiorentina.

“Gonzalez uno dei più forti in Serie A”

“Nico Gonzalez è uno dei giocatori più forti della Serie A - ha detto Denis - contro la Juventus c'è stato un paratone di Szczesny che lo ha fermato e può dare ancora di più”.

“Beltran dietro la punta ci sta benissimo”

Quanto a Beltran e alla sua posizione in campo ideale: “Dietro la punta ci sta benissimo, è un giocatore molto tecnico, che non fa tanti gol, ma li fa fare e crea tanto spazio per l'attaccante”.