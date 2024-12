Sottil è il nuovo volto della rosa fiorentina: Palladino gli ha ribadito la sua importanza. Oggi il Cagliari, poi si penserà al rinnovo

Riccardo Sottil è l'uomo del momento in casa Fiorentina, chiamato all'arduo compito di sostituire Bove, pur presentando caratteristiche molto diverse dal centrocampista romano.

Come riporta la Repubblica, nell'edizione fiorentina, c'è stata una riunione tecnica faccia a faccia tra l'esterno e Palladino qualche settimana fa: l'oggetto di discussione sarebbe stato il nuovo ruolo del classe 1999 all'interno della squadra, in rampa di lancio questa stagione. Il suo contratto scade nel 2026, ma il rinnovo sarà discusso sicuramente nei prossimi mesi. Adesso manca solo la conferma del giocatore, che è mancata negli anni scorsi, anche (ma non solo) per via degli infortuni problematici subiti dall'esterno, come la fastidiosa ernia al disco. E oggi ci sarà il Cagliari, squadra che Sottil conosce bene, avendoci passato un anno in prestito.