Sarà ancora costretto a vedere la sua Fiorentina da Careggi, sperando sia l'ultima volta che succede: questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport su Edoardo Bove. Tornare a tifare dal divano di casa sarebbe un bel passo verso il ritorno alla normalità per il ragazzo, anche se ovviamente accompagnato da un sensore esterno che permette di misurare il battito, garantendone la regolarità.

Pur se con rammarico per le potenzialità mostrate, è evidente dover specificare che in nessun caso Bove potrà tornare a giocare in Serie A, date le regole stringenti legate all'idoneità sportiva in Italia: porte aperte, però, all'estero, ammesso il ragazzo voglia continuare. I medici stanno continuando costantemente l'ispezione nel passato medico del paziente, a caccia di segnali pregressi alla cicatrice presente sul ventricolo sinistro, figlia del malore di domenica scorsa. Si valutano quindi sia le conseguenze della miocardite accusata post-Covid, sia i precedenti valori di calcio e potassio, spesso bassi per il ragazzo: è saltato fuori un caso di spossatezza che lo costrinse all'abbandono del ritiro dell'Under 21, a novembre.