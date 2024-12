Non ci dovrebbero essere rivoluzioni nel modulo di oggi, secondo La Nazione. Confermato Sottil titolare, più gli altri soliti interpreti, uniti verso l'obiettivo comune dell'ottava vittoria di fila in campionato, che manca dal 1960. Archiviate, si spera, le paure legate a quanto accaduto domenica sera, adesso c'è da liberare la testa e pensare solo al campo: Palladino sembra infatti convinto nel riproporre gli 11 titolari della sconfitta di mercoledì, contro l'Empoli, nella corsa viola alla Champions.

Di fronte ci sarà il Cagliari, che viene da 3 risultati utili consecutivi e da un successo fondamentale contro l'Hellas, in chiave salvezza. Palladino l'ha detto, gli isolani sono in formissima e serviranno i soliti interpreti per arginare il problema: da aspettarsi de Gea tra i pali e Adli in mediana, di ritorno dopo l'assenza di Coppa causa febbre. Nonostante quindi l'assenza forzata di Bove, non ci dovrebbero essere cambiamenti nel modulo: il suo ruolo sarà coperto da Sottil, pur essendo un giocatore dalle caratteristiche diverse. C'è ottimismo per il rientro di Gudmundsson, lo si dovrebbe vedere in campo anche se non dal primo minuto: assente invece Pongracic per una botta rimediata in allenamento.