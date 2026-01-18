La commenta così a Dazn Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, la sconfitta contro la Fiorentina:

"C’è stata la reazione ma il primo tempo è stato troppo negativo da parte nostra, abbiamo buttato via inspiegabilmente 45 minuti. Dopo Verona, confermando otto undicesimi, pensavo che facessimo una grandissima gara come giovedì e invece non è stato così. L’inerzia è cambiata nella ripresa, dove abbiamo giocato, creato e potevamo anche pareggiarla. Merito alla Fiorentina che ha fatto un ottimo primo tempo, è stata brava ad approfittare della nostra assenza iniziale, complimenti a loro.

Abbiamo vinto giovedì a Verona facendo una grandissima partita, non esiste condizione fisica, il problema è che non siamo stati intensi, facevamo fatica a sporcare il loro giro palla. Poi nel secondo siamo stati più feroci con Fabbian, Rowe, Zortea, abbiamo cambiato l’inerzia della gara però se butti via un tempo diventa tutto più difficile.

Un ricordo di Commisso? I brividi che ho sono per il ricordo di una persona fantastica, umile, un uomo d’altri tempi. Faceva stare bene tutti, non ti faceva mai pesare niente, perdiamo un grande uomo di sport e un grande appassionato. Sono rimasto impressionato dall’affetto che ha dato alla Fiorentina, un abbraccio alla famiglia, un presidente di una squadra di calcio così buono con tutti è una rarità.

Non c’era volta che arrivava da New York che non avesse sua moglie accanto, erano inseparabili e aver conosciuto questa umiltà e bontà, con tutto quello che hanno costruito, rimane bellissimo. Ho scritto un messaggio a Catherine, nei prossimi giorni vorrei sentirla. Mia madre si chiama Caterina come lei per cui mi chiedeva sempre come stesse. Mi dispiace tanto per lei".