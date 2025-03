Pazzesca impresa delle romane in Europa League. Shomurodov all'Olimpico e Isaksen a Plzen: Roma e Lazio vincono all'ultimo secondo

Semplicemente incredibile la serata delle due romane, negli ottavi di finale d'andata di Europa League. Partendo dalla Roma, i giallorossi erano impegnati in casa contro l'Athletic Bilbao, in una delle sfide più equilibrate della competizione, nonché pesantissima in chiave primi due posti del ranking e quinto posto Champions. In vantaggio i baschi in apertura di ripresa con Iñaki Williams, poco dopo Angeliño trova il pari. All'ultimo secondo, Shomurodov riceve al limite su una bella imbucata e riesce a mettere dentro il definitivo 2-1 che fa impazzire l'Olimpico. Gol pesantissimo verso un complicato ritorno al San Mames.

Roma e Lazio vincono all'ultimo secondo!

Ancor più difficile, forse, il quadro della Lazio a Plzen contro il Viktoria, affrontato l'anno scorso dalla Fiorentina. Dopo un gol annullato a Sulc, Romagnoli firma il vantaggio biancoceleste. A inizio secondo tempo Durosinmi pareggia e qui iniziano i guai per i ragazzi di Baroni. Nel giro di un quarto d'ora vengono espulsi Rovella e Gigot, Lazio in nove per tutto il recupero. Provedel para tutto e il fortino resiste, ma l'ultima azione è una perla su capovolgimento di fronte firmata Gustav Isaksen, 1-2. Anche in questo caso, l'arbitro fischia la fine dopo la rete segnata. Incredibile.