Gattuso: "Sono carico a molla, non ho nessuna preoccupazione. Chiesa? E' stata una scelta condivisa"

Il neo ct Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa degli impegni degli azzurri nei due match decisivi per la qualificazione ai prossimi mondiali in America nell'estate del 2026.

C'è solo Kean della Fiorentina

Tra i convocati solo Moise Kean della Fiorentina. Da Coverciano il C.T. azzurro si è espresso così: "Siamo questi, spero in futuro di vedere più giocatori italiani ma non siamo messi così male. Sono tornati gli esterni, vogliamo difendere a quattro. Qualche scelta è stata fatta anche in base alla condizione fisica, qualcuno ha fatto qualcosa in meno ma l'ho voluto in gruppo perché penso sia importante".

"Sono carico a molla, non ho alcuna preoccupazione. Metterò i punti se mi spaccherò la testa... Sento la responsabilità, tantissimo, ma nessuna paura. Ma sono carico a molla e alla fine tireremo le somme. Paura assolutamente no".

Infine su un ex Viola

"Ho parlato con Chiesa ed è stata una scelta che abbiamo condiviso insieme, non si sentiva pronto per tornare perché voleva sentirsi al 100%".