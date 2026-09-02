Fiorentina All Stars-Operazione Nostalgia Legends: dove vedere la partita in DIRETTA TV. Due opzioni a disposizione
Questa sera allo stadio Artemio Franchi andrà in scena, con inizio alle ore 20, la partita tra la Fiorentina All Stars e le Operazione Nostalgia Legends, che rientra nei festeggiamenti per il centenario della squadra viola.
La trasmette Sky
La gara sarà visibile sul canale 255 di Sky Sport, ma anche sul canale Youtube di Sky Sport. Mentre per il canale 255 c'è bisogno di un abbonamento, su Youtube invece la gara sarà visibile a tutti.
Fiorentinanews c'è!
Per chi non avesse la possibilità di accedere a questi servizi ricordiamo che a vostra disposizione c'è sempre la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con la possibilità di commentare il match in tempo reale.
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