La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina Primavera: senza bomber Braschi, Galloppa punta su un attacco inedito guidato da Puzzoli

Tra pochi minuti, alle 14, la Fiorentina sarà protagonista sul campo del Milan nell'anticipo della ventesima giornata del campionato Primavera 1. Per conservare il primo posto in classifica Daniele Galloppa schiera Leonardelli tra i pali, davanti a lui una difesa composta da capitan Trapani, Turnone, Sadotti ed Evangelista.

A centrocampo spazio a Montenegro e Deli davanti alla difesa, Kone e Mazzeo sono gli esterni con Atzeni trequartista, a supporto dell'unica punta Puzzoli. Un attacco inedita sostanzialmente, dove spicca l'assenza di bomber Braschi. Out anche Keita e Balbo.

FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Turnone, Sadotti, Evangelista; Montenegro, Deli; Kone, Atzeni, Mazzeo; Puzzoli. All. Daniele Galloppa.