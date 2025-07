Ausilio: "Nessuna squadra è vicina a Esposito e Asllani in questo momento"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato di mercato a margine del Gala di beneficienza "United". Tuttomercatoweb.com ha raccolto alcune sue dichiarazioni anche in merito a due giocatori accostati alla Fiorentina, come Asllani e Salvatore Esposito:

“Nessuna pista concreta”

“Posso dire che non c'è una squadra più vicina ad Asllani ed Esposito oggi. Ci sono situazioni buttate lì e varie telefonate, ma nessuna pista concreta”.

“Per lui l'ideale è un progetto fuori dall'Inter”

"Su Asllani pensiamo che dopo tre anni sia giusto anche per lui trovare opportunità diverse per giocare con maggior continuità, anche se non bisogna dimenticare che ha fatto 100 presenze nell'Inter ed è un calciatore della Nazionale albanese. Un progetto fuori è però l'ideale per lui in questo momento".