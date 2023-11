Barak e il 'balletto delle smentite': Italiano comunque aspetta ancora l'incursore di Basilea

Un'estate tribolata, dovuta a un'infezione virale che ne ha compromesso l'idoneità e le possibilità di mettersi subito a disposizione: per Antonin Barak non è stato semplice iniziare la seconda stagione in maglia viola. Nelle ultime ore era uscita la versione del calciatore, con virgolettati riferiti addirittura al caso Eriksen: il tutto poi smentito sia dal ceco che dalla Fiorentina. Dalla quale però versioni ufficiali sulle condizioni di salute del giocatore sono sempre state taciute, per questioni di privacy. Da qui il classico balletto, a cui il club viola è molto affezionato, della smentita perentoria (in altre situazioni poi dimostratasi solo di facciata).

Fatto sta, come scrive il Corriere dello Sport, che Italiano attende ancora l'incursore di Basilea, quel centrocampista che da attaccante mascherato aveva risolto diversi problemi nella scorsa stagione viola.