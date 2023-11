Quarta spalle al muro per Milano: per Nico invece c'è il 'piano Napoli'

La questione rientri dalle Nazionali, soprattutto per i sudamericani, ha da sempre caratterizzato le scelte di Vincenzo Italiano, un po' più morbido ultimamente ma sempre attento ai tempi di recupero. Calendario vuole che stavolta la Fiorentina giochi in anticipo di sabato a Milano, con Nico Gonzalez e Martinez Quarta di rientro solo giovedì a metà giornata. Come scrive il Corriere Fiorentino, il difensore è obbligato a scendere in campo, vista la squalifica di Ranieri, mentre per Gonzalez potrebbe scattare il ‘piano Napoli’: anche al ‘Maradona’, il numero 10 entrò dalla panchina, per poi chiudere la partita.