L'ultimo saluto di Sarri al padre. Aveva sempre detto "io tifo viola" anche quando la Fiorentina giocava contro il figlio
Grave lutto per l'allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri.
“Io tifo viola”
All'età di 97 anni, se ne va il padre del tecnico toscano, Amerigo. Uno che non aveva mai avuto problemi a professarsi tifoso della Fiorentina, anche quando la formazione gigliata giocava contro le formazioni allenate dal figlio. “Io tifo viola” una frase risuonata più e più volte dalla sua bocca.
Dal ciclismo all'Italsider
Promessa del ciclismo, Amerigo abbandonò la carriera sulle due ruote quando era ancora nel pieno delle sue forze per andare a fare il dipendente dell’Italsider a Napoli, dove tra l'altro è nato Maurizio prima di ritornare in Toscana.
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