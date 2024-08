Ai canali ufficiali del club l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato anche dei nuovi arrivati: “Sono calciatori importanti, non solo De Gea e Richardson ma anche gli altri. E' un bel mix tra esperienza e gioventù, lo spagnolo è un campione e nello spogliatoio la sua figura sarà importante. Sono davvero contento di chi è arrivato”.

Sul Parma: “Le insidie sono sempre dietro l'angolo, il Parma è appena tornato in Serie A e avrà voglia di fare bene. Mantengono lo stesso allenatore dell'anno scorso, è una squadra compatta che bada al sodo. Il Tardini è uno stadio complicato, ma noi vogliamo fare bene”.

Sui tifosi: “Sono la nostra famiglia, l'energia positiva che ci serve per andare in campo e dare il massimo. Loro ci sostengono nei momenti di difficoltà che potranno capitare, è essenziale creare un ambiente positivo e non ho dubbi che ci riusciremo. Il tifo viola è sempre stato straordinario, la loro passione si sente in casa e anche fuori”.

Infine su Gudmundsson: “Me lo sono sognato tutte le notti in questo periodo, non vedevo l'ora che arrivasse. L'ho voluto fortemente insieme alla società, è uno degli attaccanti più forti della Serie A e ci darà una grande mano in quella zona del campo. E' perfetto per le mie idee di calcio e anche lui voleva fortemente la Fiorentina. Siamo felici di averlo con noi, sono sicuro che farà un grande campionato”.