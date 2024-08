Alla vigilia della partita contro il Parma, l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Provo un mix di emozioni adrenaliniche, quelle che ci hanno condotto dall'inizio del ritiro all'esordio di domani. Siamo carichi, finalmente si fa sul serio e arriviamo bene all'inizio di campionato e Conference League. Nell'ultimo mese è stato un piacere lavorare con i ragazzi ed è stato bello conoscere persone nuove dentro la società”.

Poi ha aggiunto: “I ragazzi sono motivati, hanno lavorato con carichi importanti e a cui non erano abituati. Tutti si sono messi a disposizione, hanno fatto quello che serviva per ottenere una condizione fisica ottimale. Si sta creando un grande gruppo, i nuovi arrivati si sono integrati molto bene. Ad oggi sono contento, poi ovviamente i risultati saranno determinanti”.

“Abbiamo cambiato tanto - ha precisato Palladino - inserendo nuovi metodi e principi di gioco. Ogni allenatore ha le sue idee, ci vuole tempo per assimilarle ma ogni giorno noi aggiungiamo un mattoncino. Nelle amichevoli ho visto cose buone e altre da migliorare, ovviamente non siamo ancora al 100% anche perché il mercato è aperto e c'è ancora qualche tassello da inserire. Non vedo l'ora di vedere la squadra in campo”.