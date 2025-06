Una marea viola di ritorno al Viola Park: sono diciotto i giocatori al rientro dai prestiti. Esuberi e giovani destinati a partire, ma qualcuno...

Sono tantissimi i giocatori viola al rientro dai prestiti: addirittura diciotto, praticamente una rosa intera. Sarà necessario sfoltire, ma, come riporta il Corriere dello Sport, le pretendenti per questi giocatori non sembrano essere molte.

Gli esuberi

Fra i diciotto prestiti rientrati alla base sono presenti dei veri e propri esuberi. Giocatori che non fanno più parte del progetto viola e che dovranno essere piazzati da qualche parte. Le richieste per M’Bala Nzola, Jonathan Ikoné, Christian Kouame, Riccardo Sottil, Antonin Barak, Abdelhamid Sabiri e Josip Brekalo, però latitano. Il loro ciclo a Firenze si è esaurito ma potrebbero reinventarsi in una bassa Serie A, o in B: è il caso di Nzola, che piace a un suo ex club, lo Spezia.

Giocatori da valutare

Non solo esuberi però, nel listone c’è qualcuno che potrebbe fare ancora al caso della Fiorentina: ad esempio Lorenzo Amatucci e Alessandro Bianco. Due centrocampisti di impostazione, due registi, proprio il ruolo che va cercando Pioli. In attesa che arrivi qualcosa sul mercato, l’ex tecnico dell’Al-Nassr valuterà i due calciatori durante il ritiro estivo. La sensazione è che almeno uno dei due possa restare.

Gli ex Primavera

E poi ci sono tanti ex Primavera, finiti intrappolati in un loop di prestiti. Si tratta di Filippo Distefano, Lorenzo Lucchesi, Costantino Favasuli, Davide Gentile, Dimo Krastev. Impegnati tutti in Serie B, con fortune alterne, nella scorsa annata. La soluzione più facile sarebbe girarli di nuovo in prestito, ma questo significherebbe solo procrastinare ancora una volta su una decisione che prima o poi andrà presa.