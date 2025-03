L'ha inseguito, ha lottato per farselo prendere e ora ha tutta l'intenzione di puntarci forte: l'innesto di Pablo Marì ha forse convinto del tutto Palladino a ripristinare la difesa a tre, puntando proprio su di lui come perno centrale, come ai tempi di Monza. E paradosso vuole che a giocarsi la terza maglia, con un Ranieri pressoché intoccabile, siano i due centrali più quotati della rosa: Pongracic, pagato 16 milioni la scorsa estate, e Comuzzo per cui ne sono stati rifiutati oltre 30. Secondo La Nazione infatti si ripartirà dal neo capitano, dallo spagnolo e da uno degli altri due, con il giovane 2005 favorito per agire sul centro-destra, a caccia di Lookman.