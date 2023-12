Un attaccante classe 2005 in prova con la squadra di Galloppa. Arriva dalla Serie D

Lonardo in prova con la Fiorentina

“La U.S. Sambenedettese comunica che il giovane attaccante Edoardo Lonardo è stato selezionato dallo scouting della ACF Fiorentina per sostenere qualche giorno di allenamento in prova con la formazione Primavera viola”.

Poche le presenze con la Samb

Un riconoscimento sicuramente molto importante per il classe 2005, “che ne inorgoglisce tutta la società rossoblù”, scrive la società di Serie D sul proprio sito. Per Lonardo, finora appena 6 presenze tra campionato e coppa, con un gol decisivo per strappare il pareggio nel recupero contro il Fossombrone.