La probabile formazione del Frosinone: Di Francesco ritrova due pedine in difesa. Davanti c'è la coppia "bianconera"

Di Francesco studia le ultime mosse in vista del lunch match di oggi tra Fiorentina e Frosinone. In difesa tornano due profili come quello dell'ex viola Lirola e Monterisi. Ok Mazzitelli e Barrenchea, con Gelli che potrebbe agire anche da esterno alto d'attacco. Davanti Harroui e Soulè di supporto a Kajo Jorge con questi ultimi due entrambi in prestito dalla Juventus.

La probabile formazione del FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulè, Kajo Jorge, Harroui.