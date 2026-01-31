L'ex difensore del Napoli Giuseppe Bruscolotti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di spiegare come arriva la squadra di Antonio Conte alla sfida di questo pomeriggio.

“A Napoli c'è tanta delusone per l'eliminazione dalla Champions: questo perchè su 36 squadre gli Azzurri sono arrivati trentesimi, dietro a squadre sconosciute. Non si può nascondere tutto questo, è vero che c'è la giustificazione delle tante assenze ma sono dell'idea che anche con queste il Napoli avrebbe dovuto fare molto meglio. E' un'annata che si preannuncia bruttissima perche dopo gli ultimi risultati le squadre dietro si sono avvicinate, una su tutte la Roma, e quindi anche un ritorno in Champions potrebbe diventare molto complicato”.

“Il Napoli è in difficolta e stasera avrà bisogno di tanto sacrificio per avere la meglio"

Ha parlato anche della partita di questa sera: “Non credo che a livello ambientale stasera possa succede qualcosa di clamoroso, anche perchè al termine della sconfitta contro il Chelsea tutto lo stadio ha applaudito la squadra: ancora una volta il pubblico di Napoli sarà presente. La gente si è immedesimata sin da subito nell'allenatore, e nei tanti problemi che ha questa squadra. Numericamente non so quanti giocatori siano disponibili, e credo sia questo uno dei grandi problemi. Servirà una partita di sacrificio da parte del Napoli, ma credo che la stessa cosa valga anche per la Fiorentina”.

“La Fiorentina deve stare attenta e non sottovalutare piu niente”

Un pensiero anche sulla Fiorentina di Paolo Vanoli: “Sono quelle annate che se vai ad analizzarle è difficile trovare una risposta ai tanti problemi. Quando incappi in prestazioni negative e non sei abituato non è mai facile, soprattutto se non sei abituato a lottare per certi traguardi. E' un'annata difficile ma sono cose che possono accadere a tutti, quello che deve fare la Fiorentina è stare molto attenta e non sottovalutare nulla di qui alla fine della stagione”.

“Adesso i giocatori devono guardarsi negli occhi e dirsi tutto”

Da ex giocatore ha provato a dare una soluzione ai viola: “La prima cosa che devono fare nello spogliatoio è guardarsi in faccia e dirsi tutto quello che c'è da dire. E' chiaro che il momento è quello che è, lo vediamo tutti, la cosa piu importante è però quella di scendere in campo consapevoli di essere una grande squadra, che ha solo avuto una stagione molto particolare. Alla Fiorentina serve lo spirito giusto”.

“L'età intuisce molto sulla stagione di Comuzzo”

Ha poi concluso parlando, da difensore, di Pietro Comuzzo: “E' un giocane difensore ed è normale che possa attraversare grandi momenti, come momenti bui. Quando non arriva il momento della consacrazione, spesso ci si deve rimettere in gioco da capo e a quell'età può non essere semplice farlo. Quando sei giovane questo può essere uno dei tuoi punti deboli. L'importante è non passare dalle stelle alle stalle”.