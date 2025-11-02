"Difficile che Pioli sia in panchina a Mainz". Intanto Commisso ha diciotto milioni di motivi per riflettere sull'esonero

E' un tira e molla quello che sta andando in scena tra la Fiorentina, che vorrebbe le dimissioni di Pioli e Pioli stesso che di dimettersi e rinunciare ai soldi del contratto non ne ha alcuna intenzione. Per ora. Sky Sport intanto sostiene come sia difficile vedere il tecnico ancora in panchina giovedì sera a Mainz.

Va trovata però una via d'uscita, che sarebbe comunque un salasso per la società viola: il triennale di Pioli vale 18 milioni di euro lordi. Il presidente Commisso sta riflettendo su queste cifre ma tra quattro giorni c'è il match di Conference e qualcosa andrà pur scelto.