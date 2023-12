Intervistato da Radio Bruno, l'ex allenatore viola Delio Rossi, ricordato per un addio turbolento alla Fiorentina dopo la rissa con Ljajic, ha parlato a tutto tondo della squadra di Italiano e della stagione che sta disputando.

Si è espresso così Rossi: “Si può fare un bilancio e dire che la Fiorentina può lottare per i primi 4 posti e sarebbe un grande traguardo per i viola. Non sarà facile, ci sono squadre sulla carta superiore e molto dipenderà dall’uscita o meno dalle coppe di alcune concorrenti. La squadra di Italiano col gioco però ha dimostrato di potersela giocare. La Fiorentina è la formazione che fa la partita co tutti, può vincere e perdere con chiunque. È una squadra altalenante, avrà la meglio chi avrà omogeneità nel percorso. La Fiorentina deve sempre impostare la partita in certi binari, difficilmente vince partite sporche”.

E ancora: “Bonaventura non mi stupisce, esistono 2 categorie di calciatori, bravi e meno bravi, lui è della prima. Ha qualità nel bagaglio, può avere delle pause ma le farà sempre vedere. Gonzalez fa la differenza grazie a tecnica e velocità, perchè sa abbinarle. Ha strappi e nel calcio odierno fatto di uno contro uno riesce a saltare l'uomo rendendosi pericoloso. È poi un calciatore continuo nelle prestazioni e questo lo rende un calciatore forte. È poi un nazionale della squadra Campione del Mondo”.

Infine: "Beltran bisogna aspettarlo, ha attenuanti, viene da un altro tipo di calcio. Ha cambiato tutto, dalla lingua all’alimentazione. Nzola conosce la Serie a, non ha le attenuanti dell’argentino, che sta dando alcuni segnali di risveglio e ora vediamo il bicchiere mezzo pieno, mentre per l’angolano lo vediamo mezzo vuoto. L’ex Spezia non è quel giocatore che può far la differenza alla fiorentina e ne sono convinto. Col Parma in Coppa Italia sarà una gara trappola, ha tutto da perdere la squadra viola. Uscendo di scena non sarebbe una tappa indolore. Anche coi rincalzi però la Fiorentina è superiore al Parma".