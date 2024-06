"Meglio Palladino, che ha esperienza ed ambizione, di alcuni profili sondati. Dopo il comunicato della Fiesole qualcuno dovrà spiegare.."

Questo pomeriggio il giornalista Marcello Mancini, durante un collegamento con Lady Radio, ha analizzato alcuni temi di casa Fiorentina dopo la brutta sconfitta di mercoledi in finale di Conference League. Questo un estratto delle sue parole:

“Palladino non rappresenta quel profilo di allenatore che personalmente io avrei voluto, però rispetto ad altre soluzioni lo ritengo migliore, per l’esperienza maturata nei due anni di Monza e l’ambizione che possiede, anche perchè si è dimostrato molto bravo a lavorare con i giovani. Avrei preferito qualcosa di più certo, perche per lui affrontare una piazza come Firenze sarà molto difficile: inizierà sicuramente con sotto lo scetticismo di molti. Dal punto di vista tecnico poi voglio aspettare due cose: in primis l’indirizzo che la società darà nella conferenza stampa preannunciata per la prossima settimana, in secondo luogo le scelte che verranno fatto sugli attuali giocatori in rosa. Buona volontà e i tanti soldi spesi finora, la storia ci insegna che non sono garanzia per un futuro di successo. Perchè va ribadito che in questi 5 anni sono stati spesi tanti soldi, solo che non sono stati spesi bene”.

Ha poi aggiunto: “Formalmente quella della Fiorentina è una scelta ineccepibile: finita la stagione con la partita di Bergamo vi spiego le prospettive ed idee per la prossima stagione. Se però questo non viene fatto è tutto inutile, e finora le conferenze stampa non hanno chiarificato molto in questo senso. Questa volta la società non potrà virare su altri discorsi, perchè il comunicato di ieri della Curva Fiesole è stato molto duro e critico nei confronti della dirigenza. Per questo mi aspetterei una risposta chiara dai chi ci deve mettere la faccia”.