Molto probabilmente, come richiesto da gran parte della tifoseria, in casa Fiorentina ci sarà una vera e propria rivoluzione, con gran parte della rosa gigliata che lascerà Firenze verso altri lidi. E come era facilmente ipotizzabile in molti sono già finiti sul taccuino di alcuni direttori sportivi di Serie A, soprattutto delle neoporomosse. Secondo quanto riportato quest’oggi sulle pagine del Corriere dello Sport, nel cercare di fare un focus su Parma e Como, i due club sono pronti a pescare dalla Fiorentina per rinforzarsi e centrare l’obiettivo salvezza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Como di Fabregas avrebbe messo gli occhi sull’attaccante della Fiorentina, in prestito dalla Roma, Andrea Belotti: il Gallo infatti lascerà il capoluogo toscano per tornare a Trigoria e poi, molto probabilmente, di essere girato poi ad un altro club. Ma il club dei fratelli Hartono non è il solo.

Sull’ex capitano del Torino infatti è stato registrato l’interesse del Parma, determinato a rinforzare l’attacco per il ritorno in Serie A. Anche in passato gli emiliani avevano mostrato interesse per il numero 20 viola, e chissà se questa volta si potrà davvero chiudere. Quello che è certo è che quella di domani contro l’Atalanta sarà l’ultima con la maglia della Fiorentina.