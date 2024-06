L'ultimo, fastidioso, appuntamento prima della rivoluzione: un ritorno amaro in un luogo amarissimo

La partita di domani a Bergamo aveva già assunto i crismi di una visita dal dentista, con la necessità di tornare in un luogo che per la Fiorentina e il suo presidente ha significato un grave lutto. Farlo oltretutto con il nulla che ci sarà in palio, a quattro giorni da un'altra amarezza e al cospetto di un avversario che invece rappresenta tutto ciò che Firenze vorrebbe. Ancora poche ore di sofferenza e poi sarà rompete le righe, sarà rivoluzione ma quanta fatica per arrivarci.