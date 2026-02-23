Polverosi: "Questo è il vero derby per Firenze. Nessuno può sbagliare e i viola devono fare attenzione soprattutto..."

Il noto giornalista fiorentino Alberto Polverosi, nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, ha voluto analizzare l'imminente partita dei viola contro il Pisa. Uno scontro cruciale per la corsa salvezza di entrambe le squadre e molto sentito dalle tifoserie.

Il vero derby

"Se per Firenze esiste un derby vero è questo - scrive Polverosi - non con l’Empoli (un derbyno), non con la Pistoiese (pochi i precedenti), magari è un po’ più accesa la sfida col Siena, ma niente di che. La Fiorentina non può sbagliare questa partita proprio come il Pisa. Nessuna delle due ha un’alternativa, anche alla luce di quanto è successo sabato e ieri in fondo alla classifica. Un pareggio fermerebbe i viola dopo due vittorie consecutive in gare ufficiali e lascerebbe i nerazzurri ben lontani dalla zona-salvezza. Il livello della qualità è diverso, abbonda nella Fiorentina rispetto al Pisa, ma finora non è servito alla squadra di Vanoli per uscire fuori da un incubo".

I pericoli per la difesa viola

Polverosi poi avverte sui possibili pericoli della squadra neroazzurra: “Servirà attenzione a De Gea e ai suoi compagni della difesa quando la squadra del giovanissimo Hiljemark si presenterà in area per i calci d’angolo. Arriverà gente con un fisico da corazziere”.