Baldini vince e convince contro la Francia: Comuzzo attento, Kouadio solo nel finale. Debutto per Amatucci

Si è appena conclusa la bella amichevole tra Italia e Francia Under 21, giocata ad altissima intensità: gli Azzurrini si sono imposti per 1-2 grazie alle reti di Camarda e Lipani, intervallate dal momentaneo pareggio francese di Versini.

Come vanno i ‘fiorentini’

Titolare Comuzzo, chiamato in causa pochissime volte: per lui 3 chiusure difensive e 3 duelli aerei vinti su 3, commettendo un fallo, in una partita attenta e senza grossi squilli che lo ha visto anche indossare la fascia da capitano dal momento degli ultimi cambi in poi. Gloria solo nel finale per Kouadio, che è invece subentrato all'85' nel ruolo di terzino destro, troppo poco per incidere.

Debutto per l'ex

Spazio anche agli ex viola, perché ha fatto il suo esordio Amatucci, passato dalla Fiorentina al Deportivo A Coruna in quest'anno: 62 minuti in campo per lui, nei quali ha fatto registrare l'87% di passaggi riusciti, subendo due volte fallo e arrivando anche alla conclusione, ma senza esito.