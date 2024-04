Corriere dello Sport-Stadio: Sassuolo asfaltato...e Bruges avvisato

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo grande sulla Fiorentina: "Tutti in una volta". E ancora: "Cinquina Viola: Bruges avvisato". Occhiello: "Sassuolo asfaltato (5-1) giovedì la Conference".

Pagina 18

Sulla partita di ieri: "Vola con la testa giusta". Sottotitolo: "Goleada Fiorentina: Sottil, Quarta Nico Gonzalez (doppietta), Barak Sassuolo, un crollo che sa di B". Di spalla il commento: "Quella sottile linea argentina".

Pagina 20

Qui ci sono le dichiarazioni: "Italiano: Il modo migliore per arrivare alla coppa". E anche: "Serata molto positiva, prepariamoci così, con il sorriso, alla sfida con il Bruges. Pali e traverse non ci hanno fatto scalare posizioni in A". In taglio basso: "Commisso dagli Usa: "Bravi, forse vengo giovedì".