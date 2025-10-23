"Ma cosa stanno combinando?" la reazione di Commisso. Una promessa non mantenuta che cambia le carte in tavola

“Cosa stanno combinando?” Appena saputa la notizia che la Curva Fiesole non sarebbe stata disponibile nell'anno del centenario della Fiorentina, il presidente viola, Rocco Commisso, ha avuto questa reazione.

Non l'ha presa bene

A riportarlo stamani è il Corriere Fiorentino che riferisce anche che dagli Usa, dove Commisso resta convalescente, a seguito di un intervento subito non molti giorni fa, non l’ha presa bene. Ai suoi dirigenti ha chiesto immediatamente di rivalutare subito cosa fare e, soprattutto, se e come entrare nel progetto Franchi.

Cambiano le carte in tavola

Negli scorsi mesi il numero uno gigliato si era detto pronto a intervenire economicamente sullo stadio, a patto di avere tempi certi di realizzazione e controllo totale del lotto due dei lavori.

La promessa non mantenuta di aprire la Fiesole adesso cambia le carte in tavola, anche perché nelle stanze viola si fanno tante domande.