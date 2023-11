In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante della Fiorentina Federico Bernardeschi ha parlato anche di un suo possibile ritorno alla Juventus. Queste le sue parole: “Alla Juve sono diventato un uomo e un calciatore di livello. Un pezzo del mio cuore è rimasto lì. Per la Juve io ci sarò sempre. E poi ho casa a Torino...”

E sull'ultima stagione a Toronto: “Non è andata come ci aspettavamo tutti, a partire dalla società. Abbiamo avuto tante difficoltà, ci sono stati cambi di allenatore, probabilmente era un progetto sbagliato. Dal punto di vista personale ho fatto un discreto campionato, è stata una bella esperienza in un calcio totalmente differente, dove i viaggi sono molto più lunghi e logisticamente non è semplice. Ci vuole un periodo di adattamento”