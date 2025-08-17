La Nazione: a 5 dal via, a 15 dal gong
La Nazione, nella sezione sportiva dedicata al calcio e non solo, questa mattina dedica la sua copertina a Jannik Sinner, finalista a Cincinnati, mentre per trovare la Fiorentina bisogna scendere in basso per leggere: “Viola a meno 5. Da Dodo a Kean. I jolly di Pioli”, con sottotitolo: “Formazione già fatta per la Conference del 21. Ecco chi sono gli uomini su cui conta il tecnico”.
Gli uomini più in forma
A pagina 6 del QS, si parla della nuova annata in partenza. “Modulo e uomini: si parte così. Stagione al via, Pioli cala i jolly. Pongracic-Dodo i più in forma. E Fagioli fa le prove da leader”.
Altri 15 giorni
Alla pagina seguente, invece, il focus si sposta sul calciomercato. “Altri 15 giorni di trattative. Gosens, offerta rifiutata. Fortini piace a tanti club e Beltran aspetta il River”. Inoltre, c'è un trafiletto dedicato alla Primavera di Galloppa, che quest'oggi scende in campo per la prima della stagione contro il Torino.