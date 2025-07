La leggenda della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato direttamente dal premio “Fair Play Menarini”. Ecco le sue parole, a cominciare dall'Under 21: “Speravamo in un obiettivo migliore, ma è stato comunque disputato un buon campionato europeo. Gli eventi ci hanno un po' penalizzati, è diventato un po' difficile portare avanti il risultato in 9 contro la Germania… ci eravamo riusciti fino al 117esimo. Però i giocatori sono interessanti e il bilancio è positivo”.

Su Fazzini: “Quando ha saputo di venire alla Fiorentina, è molto contento. Secondo me è uno dei migliori in circolazione in Italia nel suo ruolo. Ci auguriamo che giochi, perché questi ragazzi hanno bisogno di spazio. Ruolo? Direi mezzala o trequartista, a seconda delle scelte dell'allenatore”.

Su Sebastiano Esposito: “Un altro ragazzo interessante, a differenza degli altri giovani lui ha giocato molto di più in questi anni. Lo ha meritato. L'unico aspetto negativo è la retrocessione dell'Empoli, per la sua crescita. Talenti in Italia? Ci sono, ma devono trovare spazio. Non è un'accusa agli allenatori, anzi, non è un mestiere facile”.

Su Bove e sulle possibilità di tornare a giocare: “Sarei molto felice per lui se potesse tornare sul campo. Un ragazzo di 22 anni che deve smettere è un fatto molto negativo, ma ultimamente l'ho visto e ho trovato un ragazzo motivato e sereno. Sotto l'aspetto mentale sarebbe già pronto. Cambiano allenatori? Vuol dire che molte società non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Pioli lo conosciamo, l'ho potuto avere con me qui a Firenze e ha fatto molto bene. Sicuramente riuscirà a dare quel contributo di cui è capace”.